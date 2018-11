Red-Bull-Boss rastet aus: "Rede mit Idioten nicht!"

Wurde Red-Bull-Pilot Max Verstappen beim Formel-1-Rennen in Brasilien um den Sieg betrogen? Der Niederländer führte den Grand Prix an, als ihm Force-India-Pilot Esteban Ocon in die Seite krachte. Zwar konnte Verstappen das Rennen fortsetzen, doch am Ende reichte es nur zu Platz zwei. Die Wogen gingen hoch, gipfelten in Handgreiflichkeiten. Was sagt Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko?

Der "Bullen-Boss" steht auf der Seite seines Schützlings Verstappen, obwohl dieser Ocon in der Box mehrmals rempelte. Marko glaubt, dass die Attacke womöglich kein Zufall war: "Ocon steht bei Mercedes unter Vertrag, rempelt Max von der Strecke. Das ist idiotisch." Ob er Ocon für seine Aktion zur Rede stellen wird? "Mit diesem Idioten rede ich nicht", stellt Marko klar.

Der hart attackierte Franzose ist natürlich anderer Meinung. "Ich wollte mich zurückrunden. Es gibt keine Regel, die das verbietet. Ich war auf der Strecke Seite an Seite mit Max, konnte nicht einfach verschwinden", meint er. Auch Ocon will kein klärendes Gespräch führen: "Ich werde nicht wieder mit Max sprechen. Ich kenne ihn lange, er ist immer rau und rüde."



