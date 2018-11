Überraschung bei Rapid: Schobesberger ist zurück!

Seine Kreativität fehlte bei Rapid in den vergangenen Monaten an allen Ecken und enden. Jetzt meldet sich Philipp Schobesberger zurück. Vor vier Monaten unterzog sich der Wirbelwind einer Hüft-Operation, nachdem zuvor eine Funktionsbeeinträchtigung festgestellt worden war, die in der weiteren Karriere zu groben Einschränkungen hätte führen können.

Gute Nachrichten: Wie der "Kurier" berichtet, brennt Schobesberger auf die Europa-League-Revanche gegen Villarreal. Früher als erwartet will der 24-Jährige sein Comeback für die Hütteldorfer feiern. Am liebsten schon am Donnerstag als Joker gegen die Spanier, die Rapid im Gruppen-Hinspiel mit 5:0 vom Platz fegten.

Sein Trainer Didi Kühbauer schwärmt von seinem Schützling, warnt aber: "Schobi ist ein besonderer Spieler, er soll Rapid noch viele Jahre helfen. Aufgrund der Verletzungshistorie müssen wir besonders vorsichtig sein." Sportdirektor Fredy Bickel zeigt sich überrascht, hätte erst nach der Länderspielpause mit der Rückkehr gerechnet. "Ein großer Erfolg."

Schobesberger hat bei den Grün-Weißen einen langfristigen Vertrag, unterschrieb vor einem Jahr bis 2022. Verletzungsprobleme warfen den Angreifer zuletzt immer wieder zurück. Er hat in seiner Zeit in Wien aber schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass er, wenn fit, zu den besten Offensiv-Kräften der Liga zählt.

Vor der Saison und der Operation analysierte Ligaexperte Tim Armitage die Situation von Schobesberger, attestierte ihm außergewöhnliches Talent, kritisierte ihn aber auch: "Rapids Schobesberger größte Liga-Enttäuschung."





Das "Heute"-Expertenteam der Bundesliga

Team der 13. Runde

Expertenteam der 13. Bundesliga-Runde

Team der 12. Runde

Expertenteam der 12. Bundesliga-Runde

Team der 11. Runde

Expertenteam der 11. Bundesliga-Runde

Team der 10. Runde

Expertenteam der 10. Bundesliga-Runde

Team der 9. Runde

Expertenteam der 9. Bundesliga-Runde

Team der 8. Runde

Expertenteam der 8. Bundesliga-Runde

Team der 7. Runde

Expertenteam der 7. Rundesliga-Runde

Team der 6. Runde

Expertenteam der 6. Bundesliga-Runde

Team der 5. Runde

Expertenteam der 5. Bundesliga-Runde

Team der 4. Runde

Expertenteam der 4. Bundesliga-Runde

Team der 3. Runde

Expertenteam der 3. Bundesliga-Runde

Team der 2. Runde

Expertenteam der 2. Bundesliga-Runde

Team der 1. Runde

Expertenteam der 1. Bundesliga-Runde

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)