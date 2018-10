3:1! Austria schießt den FAC aus dem ÖFB-Cup

Die Austria darf weiter vom "Finale daham" träumen. Die "Veilchen" setzten sich in der dritten ÖFB-Cup-Runde im kleinen Wien-Derby gegen den FAC mit 3:1 durch und stehen im Viertelfinale. Der Aufstieg war hart erkämpft.

De Hausherren erwischten in der Generali Arena, wo am 1. Mai 2019 auch das Endspiel steigt, einen Traumstart. Christoph Monschein versenkte den Ball bereits in der zweiten Minute zum 1:0 im Tor. Danach kamen jedoch die Floridsdorfer, die mit den Rapid-Leihspielern Belmin Jenciragic, Denis Bosnjak und Alex Sobczyk kickten, auf. Zählbares schaute nicht heraus. Im Gegenteil. Kurz vor der Pause stellte Ewandro aus kurzer Distanz auf 2:0 für die Austria (44.). Die Entscheidung? Nein! Denn nur 80 Sekunden später glückte Oliver Markoutz der Anschlusstreffer zum 1:2.

Sax-Assist beim Debüt

Nach dem Wechsel hatten die "Veilchen" die Partie besser im Griff, ohne große Chancen herauszuspielen. Das 3:1 gelang dennoch. "Joker" Maximilian Sax, der sein Debüt feierte, servierte Monschein den Ball per Stanglpass ideal. Der Stürmer schnürte seinen Doppelpack (65.).

Damit war der Widerstand des Zweitligisten gebrochen. Die Austria brachte die Führung locker über die Zeit und steht in der nächsten Runde. Auf wen die Wiener im Viertelfinale treffen, entscheidet sich bei der Auslosung am Sonntag.

Ein möglicher Gegner ist Hartberg. Die Steirer kickten Innsbruck mit 4:3 aus dem Bewerb. Die restlichen Partien steigen am Mittwoch und Donnerstag.

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)