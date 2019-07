Algerien-Fan rast mit Auto in Menge - Frau tot

Drama in Paris! Nach dem Viertelfinal-Sieg im Afrika-Cup gegen die Elfenbeinküste feierten algerische Fans ausgelassen in mehreren französischen Städten. In der Hauptstadt verlor ein Anhänger die Kontrolle über sein Auto und fuhr eine Frau nieder, die bei dem Unfall ums Leben kam.

Nicht nur der tödliche Unfall sorgt für Aufregung in Frankreich, nach dem 4:3 im Elfmeterschießen entwickelten sich Randale, mehrere Geschäfte auf dem Champs-Elysees wurden geplündert.

Der 21-jährige Fahrer, der mit seinem Auto die 42-Jährige tödlich verletzt hatte, sei von der Polizei festgenommen worden.

Die Polizei musste die feiernde Menge teilweise mit Tränengas und Wasserwerfern in Zaum halten.

