Austria Wien testet gegen britischen Traditionsverein

Noch ist die laufende Spielzeit nicht beendet, doch die Wiener Austria plant schon für die Zukunft.

Am 19. und 20. Juni fällt in Favoriten der Startschuss für die Vorbereitung auf die neue Saison. Das Trainingslager der "Veilchen" findet vom 30. Juni bis zum 5. Juli in Loipersdorf statt. Im Zuge dessen treffen die Profis auch auf den momentanen tschechischen Tabellenführer Slavia Prag.

Als besonderes Highlight steht das Testspiel gegen den englischen Traditionsverein Queens Park Rangers an. Am 12. Juli gastiert der Zweitligist aus London in der Generali-Arena. Die Nachwuchsmannschaft Young Violets trifft zuvor um 16 Uhr auf die U23 von Rekordmeister Manchester United.

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison steigt für die Austria zwischen 19. und 21. Juli. Die Bundesliga 2019/20 startet am 27. und 28. Juli.

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)