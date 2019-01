Austria feiert 6:1-Derby mit neuen Spezial-Shirts

Die Wiener Austria sonnt sich weiter im 6:1-Derbysieg gegen Rapid am 16. Dezember 2018. Zum historischen Triumph wird es für die Fans der Veilchen ein eigenes Shirt geben. Ab 28. Jänner kann man als Austrianer mit einem "Kings of Wien"-Shirts durch die Straßen gehen.

Das T-Shirt wird es um 24 Euro im Fanshop zu kaufen geben, besonders wunderbar für den violetten Anhang: Auf der Rückseite ist nicht nur das Ergebnis abgedruckt, sondern auch jedes Tor beschrieben.

Mit 6:1 feierte die Austria den höchsten Liga-Derby-Sieg in der Geschichte. Historisch wurde die Partie nicht nur aufgrund der Geschehnisse am Platz, sondern wird auch aufgrund des Polizei-Kessels gegen die grün-weißen Anhänger lange in Erinnerung bleiben.



