CL-Flitzerin: Eine Million Follower mehr über Nacht

Das Champions-League-Finale ging am Samstagabend über die Bühne. Sieger war der FC Liverpool, der 2:0 gegen Tottenham siegte. Doch nicht nur Liverpool-Coach Jürgen Klopp und seine Spieler waren die Sieger des Abends, auch das Instagram Modell Kinsey Wolanski hat gewonnen. Um genau zu sein mehr als eine Million Follower.

Grund für den enormen Zuwachs war eine Flitzeraktion der 22-jährigen Blondine in der 18. Spielminute. Leicht bekleidet in einem Badeanzug lief sie während des Matches plötzlich auf den Rasen. Zwei Securities verfolgten die Platzstürmerin und brachten sie anschließend vom Platz. Auf dem Badeanzug der Dame stand "Vitaly Uncensored", eine verrückte Seite, auf der es um nackte Streiche und lustige Erotik-Videos geht.

In den sozialen Netzwerken wurde sie in wenigen Sekunden zu einer Berühmtheit. Nach etwa 20 Minuten hatte sie auf Instagram bereits 150.000 Follower dazu gewonnen. Am Sonntagmorgen waren es insgesamt 1,6 Millionen User, die ihr folgten - Tendenz weiterhin steigend.

Auf ihrem Account hat sie bereits ein Foto und ein kleines Video gepostet. Unter dem Bild schmunzelt sie über die Reaktion des Totenham-Spielers mit der Nummer 8, Harry Winks: "Hab ich die Nummer 8 etwas zu sehr abgelenkt?"

Weiters postete sie in ihrer Insta-Story, wie sie auf der Polizeiwache war. Nachdem sie letztendlich in Freiheit gelassen wurde, gab es auch gleiche eine Stärkung in Form eines Cheeseburgers.

