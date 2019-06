Chatverlauf soll Neymars Unschuld Beweisen

Nachdem eine Frau Brasiliens Superstar Neymar der Vergewaltigung beschuldigte, hat dieser nun in einem Video auf Instagram alle Vorwürfe zurückgewiesen. Darin spricht er von einer Falle, in die er getappt sei. Die Frau soll bloß versucht haben, ihn zu erpressen.

"Wer mich kennt, der kennt auch meinen Charakter und meine Art und weiß, dass ich so etwas niemals tun würde", erklärte der 27-Jährige in dem Video. Die Frau beschuldigte ihn, sie in einem Pariser Hotel im angetrunkenen Zustand mit "Anwendung von Gewalt" zum Sex gezwungen haben. Das geht aus der Anzeige bei der brasilianischen Polizei hervor.

Die Frau, die in Brasilien lebt, soll Neymar über Instagram kennengelernt haben. Der Fußballer, der beim französischen Meister Paris Saint-Germain unter Vertrag steht, habe sie dann Mitte Mai zu einem Besuch in die französischen Hauptstadt eingeladen. Dem stimmte auch der Beschuldigte selbst zu. Allerdings habe er sie unter keinen Umständen zu etwas gezwungen. "Was passiert ist, ist eine normale Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, etwas, was zwischen vier Wänden passiert", versicherte der Stürmer im Video.

Nach dem Treffen haben die beiden weiterhin Textnachrichten ausgetauscht, die Frau soll Neymar zudem um weitere Treffen gebeten haben. Am Ende des rund siebenminütigen Videos gab der Spieler von Paris Saint-Germain Einsicht in den Chatverlauf der beiden.



Neymar veröffentlichte nun den Chatverlauf zwischen ihm und der Frau

Neymars Vater, der auch sein Agent ist, wies die Anschuldigungen bereits im brasilianischen Fernsehen zurück: "Das ist nicht wahr, er hat niemals ein Verbrechen begangen." Er warf der Frau vor, sie wolle seinen Sohn erpressen, nachdem dieser sie abgewiesen habe. "Wir haben sämtliche Beweise und haben schon alles an die Anwälte übergeben."

