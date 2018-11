Darum bleiben 440 Plätze im Rapid-Stadion frei

Europa-League-Hit in Wien! Zwei Wochen nach dem 0:5-Auswärtsdebakel bittet Rapid den spanischen Klub Villarreal am Donnerstag (18.55 Uhr) in Hütteldorf zur Revanche. Das Allianz Stadion ist ausverkauft – aber nicht voll. 440 Plätze werden auf der Nordtribüne (voraussichtlich) frei bleiben. Das hat einen kuriosen Grund.

Umfrage Schafft es Rapid ins Meister-Play-off? Ja!

Nein!

Die Wahrheit liegt am Platz!

Abgerechnet wird am Schluss!

Rapid bot vor einigen Wochen ein Zweier-Abo für die internationalen Heimspiele gegen Villarreal (8.11.) und die Glasgow Rangers (13.12.) an. Das Package fand Anklang. Vor allem in Schottland. Innerhalb kurzer Zeit gingen 440 Karten-Bestellungen von der Insel ein. "Wir haben das dann gestoppt", sagt Klubservice-Chef Andy Marek.

300 VIP-Karten noch zu haben

Fakt ist: 440 Schotten sind nun im Besitz eines Zweier-Abos. Dass sie die Reise zum Spiel Rapid gegen Villarreal auf sich nehmen, scheint unwahrscheinlich. Und so sie die Tickets nicht (nach Österreich) weiterverkauft haben, bleiben die Sitze leer.

Auch auf der VIP-Tribüne bleibt es überschaubar. 300 Karten sind noch zu haben.

Aus Spanien haben sich 125 Schlachtenbummler angesagt. Allerdings besitzen nur 25 von ihnen Tickets für den offiziellen Gästesektor.

Team der 13. Runde

Expertenteam der 13. Bundesliga-Runde

Team der 12. Runde

Expertenteam der 12. Bundesliga-Runde

Team der 11. Runde

Expertenteam der 11. Bundesliga-Runde

Team der 10. Runde

Expertenteam der 10. Bundesliga-Runde

Team der 9. Runde

Expertenteam der 9. Bundesliga-Runde

Team der 8. Runde

Expertenteam der 8. Bundesliga-Runde

Team der 7. Runde

Expertenteam der 7. Rundesliga-Runde

Team der 6. Runde

Expertenteam der 6. Bundesliga-Runde

Team der 5. Runde

Expertenteam der 5. Bundesliga-Runde

Team der 4. Runde

Expertenteam der 4. Bundesliga-Runde

Team der 3. Runde

Expertenteam der 3. Bundesliga-Runde

Team der 2. Runde

Expertenteam der 2. Bundesliga-Runde

Team der 1. Runde

Expertenteam der 1. Bundesliga-Runde

Das könnte Sie auch interessieren: