Derby-Flieger! Nach 6:1 sitzt Austria in Reihe 1-6

Wiener Derby über den Wolken!

Heute um 13.55 Uhr hebt der Derby-Flieger ab. Die Kicker von Rapid und Austria fliegen gemeinsam mit „SunExpress“ von Wien nach Antalya, wo unter der türkischen Sonne in Belek gut eine Woche geschwitzt wird.

Wiedersehen macht Freude – zumindest für die „Veilchen“. 38 Tage nach dem 6:1-Kantersieg im Wiener Derby nehmen Kapitän Alex Grünwald und Co. in der Boeing 737-800 ausgerechnet in den Reihen eins bis sechs Platz.

Zufall – oder mehr? „Reiner Zufall“, betont die Austria. „Wir wollen im Trainingslager unsere Spielidee vertiefen“, stellt Coach Thomas Letsch klar. „Wir brauchen mehr Kreativität nach vorne“, meint Mittelfeldspieler Uros Matic.

Die 40 Rapidler sitzen weiter hinten im Flugzeug, sie müssen nach der bitteren Derby-Abfuhr beim Einsteigen also am Erzrivalen vorbei. Eine Pufferzone bildet übrigens ein dritter Fußballklub an Bord, der die Sitzreihen zwischen den Wiener Klubs belegt.



Die Zeugwarte von Grün-Weiß und Violett tragen im Frachtraum ihr Derby aus. Die Austria hat eine Tonne Gepäck mit, Rapid 620 Kilo. Per Bus geht es nach Belek, wo die Hotels der Wiener Klubs weniger als drei Kilometer Luftlinie auseinander liegen. Die Austria fliegt am 1. Februar zurück, Rapid einen Tag später.

Wieder nicht ganz alleine: Dann fliegt auch Sturm heim

