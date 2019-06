Dieses Model steckt hinter der Klage gegen Neymar

Neymar zählt zu den besten Fußballern des Planeten. Schwere Anschuldigungen bringen den Brasilianer in Verruf. Der 27-Jährige soll Mitte Mai eine Frau in einem Hotel in Paris vergewaltigt haben.

Der Kicker wehrt sich vehement, veröffentlichte Chat-Protokolle und beteuert seine Unschuld. Am Mittwochabend hat die Klage ein Gesicht. Das mutmaßliche Opfer wandte sich an die Öffentlichkeit, gab ein Fernseh-Interview.

Wer ist die Frau?

Najila Trindade Mendes de Souza ist 26 Jahre alt. Sie lebt in São Paulo, Brasilien. Sie ist geschieden und hat einen sechsjährigen Sohn.

Ihr Geld verdient Najila Trindade als Model. Sie spielte 2017 im Musikvideo zum Song "Fogo Cruzado" mit:

Auf Instagram hat die junge Frau fast 40.000 Follower, stellte ihr Profil aber inzwischen auf privat. Von Instagram stammen die oben erwähnten Chat-Protokolle. Über den Foto-Dienst nahm sie Kontakt zu Neymar auf.

Pikant: Die Brasilianerin verstrickte sich rund um die Anhörungen in Widersprüche, weshalb ihre Anwälte ihr Mandat bereits niedergelegt haben. Das berichtet der brasilianische Sender "Globo".

Zudem habe sie 6000 Euro Mietschulden, will die spanische "Mundo Deportivo" wissen. Ein Gericht verurteilte sie demnach, die Schulden zu begleichen. Einen Tag später habe sie die Klage gegen Neymar eingereicht. Auch bei einer Kunsthochschule stehe sie mit 1000 Euro in der Kreide.

Im Fernseh-Interview gab Najila Trindade an, sie sei nach Paris geflogen, um mit Neymar Sex zu haben. Der Superstar habe ihr die Reise gezahlt. Im Hotel habe sie dann abgelehnt, mit ihm zu schlafen, weil er keine Kondome dabei gehabt hätte. Folglich sei es zur Vergewaltigung gekommen.

Für Neymar gilt die Unschuldsvermutung.

