Ex-Rapidler Gogo Djuricin gibt jetzt Trainer-Seminare

Ex-Rapid-Trainer Goran Djuricin setzt sein Versprechen in die Tat um. Der Wiener will sein Wissen, das er als Bundesliga-Coach gesammelt hat, weitergeben und gibt ab jetzt Seminare. Der erste Teil steigt am 14. Dezember.

Auf "Servus TV" äußerte sich der 44-Jährige erstmals nach seiner Entlassung, dabei kündigte Djuricin auch an, ab sofort Coaching-Seminare abzuhalten. In der "Gruam", dem Sportplatz des WAF Brigittenau, gibt er einen Vortrag zum Thema "Bundesliga-Trainer - der Traum, die Menschlichkeit und Realitätsbewusstsein!"

Tickets für die Veranstaltung kosten 40 Euro, dafür darf man vier Stunden dem ehemaligen Rapid-Trainer lauschen. "Viele Sachen waren unter der Gürtellinie. Ich hätte mir mehr Rückendeckung vom Klub erhofft", erklärte Djuricin die schwierige Situation bei den Grün-Weißen.

"Wenn man scheitert, ist es nie angenehm. Die Trennung war ein komisches Gefühl. Ein bisschen Trauer, ein bisschen Herzschmerz – aber auch Erleichterung", diese Erfahrungen will "Gogo" jetzt mit anderen Trainern teilen.

