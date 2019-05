Fix! LASK-Stürmer folgt Glasner nach Wolfsburg

Schon seit Wochen wurde spekuliert, nun ist es fix. LASK-Stürmer Joao Victor folgt seinem Coach Oliver Glasner in die deutsche Bundesliga, heuert beim VfL Wolfsburg an. Das gaben die Niedersachen am Freitag bekannt. Schon am Mittwoch wurde bekannt, dass Victor zum Medizincheck in Wolfsburg ist.

Der 25-jährige Flügelstürmer aus Brasilien unterschrieb einen bis 2023 laufenden Vertrag bei den "Wölfen". Die Ablösesumme soll rund zwei Millionen Euro betragen haben.

"Ich habe mich für den Wechsel nach Wolfsburg entschieden, weil die Art, wie die Mannschaft Fußball spielt, gut zu mir passt. Ich freue mich auf die Herausforderung, in der Bundesliga zu spielen. Das ist eine der besten Ligen der Welt", so der 25-Jährige. "Er verfügt über eine enorme Schnelligkeit und zeichnet sich zudem durch seine Torgefährlichkeit aus", lobte Sportdirektor Marcel Schäfer.

Victor spielt seit 2015 in Österreich. Von Kapfenberg kam der Außenbahnspieler im Juli 2017 zu den Stahlstädtern. In der laufenden Saison erzielte der Brasilianer in 25 Bundesliga-Spielen zwölf Tore und bereitete sieben Treffer vor.

(wem)