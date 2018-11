Hummels: "Alles nur verschwommen gesehen"

Bayern München hat die dritte Saisonniederlage kassiert, verlor den deutschen "Klassiker" gegen Borussia Dortmund mit 2:3. Auch weil Mats Hummels nicht bei 100 Prozent war.

Nach dem Spiel erklärte der Abwehrchef auch, warum. "Ich bin heute krank geworden, habe alles nur noch dumpf und verschwommen gesehen. Alles hat in meine Kopf ein bisschen länger gebraucht. So ein Spiel mit einer schweren Erkältung zu bestreiten, ist schwer", erklärte der 30-Jährige bei Sky.

"Es war so eine 50:50-Sache", meinte der DFB-Teamspieler auf die Frage, ob er beginnen hätte sollen. "Ich ärgere mich wirklich, dass ich in der Halbzeitpause nicht bescheid gesagt habe, denn so macht es keinen Sinn."

Hummels wurde dann in der 65. Minute ausgewechselt, durch Niklas Süle ersetzt. "Ich war im Kopf nicht da, das hat man gesehen, als ich zwei Mal als letzter Mann beinahe den Ball verliere. Danach hab ich gesagt: So ist es zu riskant. Dann bin ich rausgegangen."

(Heute Sport)