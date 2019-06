Kurios: FIFA ändert bei Frauen-WM die Elfer-Regel

Am 1. Juni sind neue Fußball-Regeln in Kraft getreten. Nur drei Wochen später ändert die FIFA während der Frauen-WM in Frankreich eine davon schon wieder: die Elfmeter-Regel.

Diese besagt, dass eine Torhüterin während des ausgeführten Elfmeters mit einem Bein auf der Torlinie stehen muss. Tut sie das nicht, sieht die Torfrau die Gelbe Karte. Und der Strafstoß wird wiederholt.

Dazu kam es aufgrund der strengen Augen der Video-Referees bei dem WM in Frankreich bereits drei Mal.

Änderung während der WM

Darin sah die FIFA allerdings ein Problem. Denn ab dem Achtelfinale könnte es zu einem Elfmeterschießen um den Aufstieg kommen. Und sollte eine Torfrau da zwei Mal gegen die neue Regel verstoßen, würde sie während des Elfmeterschießens mit Gelb-Rot vom Platz fliegen. Dann müsste eine Feldspielerin ins Tor, denn eine neue Torfrau einzuwechseln, wäre nicht möglich.

Das wertete die FIFA als unfair und beantragte bei den Fußball-Regelhütern IFAB eine Abänderung: Torhüterinnen werden in der K.o.-Phase nicht mit Gelb verwarnt.

Trotzdem bleibt die Regel an sich aufrecht. Bei einem Strafstoß in regulärer Spielzeit oder Verlängerung gibt es weiterhin Gelb, wenn nicht ein Fuß auf der Linie bleibt.

