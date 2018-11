Planen die Bayern den Bundesliga-Ausstieg?

Steht Europas Fußball vor einem riesigen Putsch der Großklubs gegen die UEFA? Wie neue Enthüllungen der "Football Leaks" zeigen, könnte ein großer Umbruch demnächst bevorstehen. Federführend bei den Planungen für mehr Macht und Geld soll der FC Bayern München sein.

Eine "Superliga" exklusiv für Bayern, Barcelona, Real, PSG und Co.? Was nach wilden Fantasiegebilden aussieht, ist offenbar bereits in Planung. Bereits 2016 sollen die Bayern laut neuen Enthüllungen des "Spiegel" daran arbeiten.

Geheimdokumente belegen Revolte

Wie die Geheimdokumente belegen sollen, ließ der FC Bayern und vor allem Vorstandssvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge zum Beispiel prüfen, ob und wie der Verein aus der Bundesliga austreten könnte, um sich einer "European Super League" anzuschließen.

Zudem sollen die Bayern intensiv nachgefragt haben, ob es eine Möglichkeit gibt, dass die Spieler nicht mehr zu Nationalteams abgestellt werden müssen.

Schlichtweg soll es sich hierbei um einen großen Putsch-Versuch der Großklubs gegen die UEFA handeln. In den nächsten Wochen will der Spiegel weitere Details verraten.

