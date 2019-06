Prügel-Video zeigt Opfer im Hotelbett mit Neymar

Der Skandal um Neymar Jr. bleibt unübersichtlich und ist nun um eine Facette reicher. Ein Video taucht auf, das den Superstar und das mutmaßliche Vergewaltigungs-Opfer im Hotelzimmer zeigt.

Beide sind auf dem Video bekleidet. Die Brasilianerin Najila Trindade, die den PSG-Star mit ihrer Klage schwer belastet, schlägt mehrmals auf den 27-Jährigen ein.

"Ich werde weitermachen, weil du mich gestern verprügelt hast", schreit das brasilianische Model (26).

Der Vater von Neymar bestätigte, dass es sich im Video um seinen Sohn handelt. Es beweise aber nur, dass sie ihn geschlagen habe.

Am Mittwochabend hatte sich Trindade erstmals an die Öffentlichkeit gewagt, in einem TV-Interview über ihre Sicht der Dinge gesprochen.

Najila Trindade beschuldigt Neymar

Neymar habe ihr Mitte Mai die Reise nach Paris gezahlt. Im Hotel habe er sich "ganz anders gezeigt", als sie ihn kennengelernt habe. "Aggressiv" sei er gewesen, habe angefangen, sie zu schlagen.

Der ursprüngliche Anwalt gab den Fall ab, weil es sich in seinen Augen um physische Gewalt, aber nicht um Vergewaltigung handle.

Der Beschuldigte selbst weist alle Vorwürfe vehement von sich. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Das könnte Sie auch interessieren:

(SeK)