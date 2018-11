Rapid geht die Luft aus: "Das ist reine Kopfsache"

Ein Fußballspiel dauert in der Regel 90 Minuten. Aus Rapid-Sicht ein ärgerlicher Umstand. Denn: Wäre bereits nach Halbzeit eins Schluss, lägen die Wiener mit 21 Punkten auf Platz drei, zwei Zähler hinter Salzburg.

Tatsächlich befinden sich die Hütteldorfer nach 13 Runden auf Rang sieben – mit 19 Punkten Rückstand auf die "Bullen". Schuld daran ist in erster Linie der eklatante Leistungs-Abfall nach dem Pausentee.

Stellt sich die Frage: Ist Rapid einfach nicht fit genug? "Ich glaube nicht, dass es daran liegt", sagt Verteidiger und Vielspieler Marvin Potzmann zu "Heute". "Dass es bei unserem Programm Phasen gibt, in denen wir nicht so spritzig wirken, ist trotz Rotation normal. Wenn, dann ist es Kopfsache. Es muss in unsere Köpfe rein, dass wir bis zum Schluss Gas geben müssen."

Nur Zehnter nach der Pause

Das gelang heuer selten. Eine Tabelle, in der nur die Ergebnisse des zweiten Durchgangs zählen, spuckt Grün-Weiß auf Position zehn aus. Schlechter waren nur die Admira und Sturm Graz.

Am Donnerstag können Potzmann und Co. im Europa-League-Hit gegen Villarreal beweisen, dass Statistik nicht Fußball spielt. "Wir haben unsere Lehren aus dem grausamen 0:5 vor zwei Wochen gezogen. Das will niemand noch einmal erleben. Mit den Fans im Rücken ist sicher was möglich. Wir machen ihnen das Leben richtig schwer."

"Jeder muss sich hinterfragen

Nach dem Europacup geht es am Sonntag in der Liga auswärts gegen den WAC weiter. Ein Sieg muss her, um das obere Play-off nicht aus den Augen zu verlieren. "Fakt ist: Wir haben selbstverständlich den Anspruch, unter die Top-Sechs zu kommen. Um dieses Ziel zu erreichen, dürfen wir uns keine Umfaller mehr leisten. Das ist jedem von uns bewusst. Wir arbeiten im Training hart. Es muss jeder ehrlich zu sich sein und sich selbst hinterfragen. Ich denke, dann sind wir auf einem guten Weg."

Das könnte Sie auch interessieren: