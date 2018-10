Ronaldo: "Habe Freundin Erklärungen abgegeben"

"Ich habe ein reines Gewissen" – das sagt Cristiano Ronaldo zu den Vergewaltigungs-Vorwürfen, die ihn seit einigen Wochen begleiten. Zur Erinnerung: Die Amerikanerin Kathryn Mayorga reichte in Nevada (US) eine Zivilklage gegen den Superstar ein. Die Frau gibt an, 2009 in Las Vegas von "CR7" zum Sex gezwungen worden zu sein. Ronaldo bestätigte, mit der Klägerin intim geworden zu sein, jedoch sei alles einvernehmlich geschehen.

Im Interview mit der französischen Zeitschrift "France Football" erzählt Ronaldo, dass sich die schweren Vorwürfe auf sein Familienleben auswirken.

"Ich habe meiner Lebensgefährtin Erklärungen gegeben", sagt der 33-Jährige. Sein Sohn Cristiano Junior sei noch zu klein, um die Situation zu verstehen. Schwierig sei es hingegen für seine Mutter und seine Schwestern. "Sie sind sprachlos und gleichzeitig sehr wütend. Es ist das erste Mal, dass ich sie in diesem Zustand sehe."

Real-Abschied wegen Perez

Ronaldo tritt im Interview auch gegen Real-Boss Florentino Perez nach. "Ich habe im Klub gespürt, vor allem vonseiten des Präsidenten, dass ich nicht mehr so wertgeschätzt werde wie am Anfang. Er betrachtete mich wie eine Geschäftsbeziehung. Was er mir sagte, kam nie vom Herzen", erzählt CR7.

