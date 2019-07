Spanischer Klub benennt sich in "Flat Earth FC" um

Vielleicht ist Javi Poves der Aufstieg von der vierten in die dritte Liga Spaniens zu Kopf gestiegen. Anders lässt sich die Umbenennung seines Klubs Mostoles Balompie in "Flat Earth FC" kaum plausibel erklären...

Doch Poves meint es ernst – sowohl den neuen Klubnamen als auch seine Zweifel, dass die Erde keine Kugel sondern eine Scheibe ist. Dass dies längst und hundertfach wissenschaftlich bewiesen ist, spielt für ihn keine Rolle.

"Wir sind ein professioneller Fußballverein in der dritten spanischen Liga, und wir sind dazu auserkoren, die Stimmen von Millionen von Anhängern der ,flachen Erde' und all derer, die nach Antworten suchen, zu vereinen", erklärt Poves im Interview mit der spanischen Sportzeitung "Marca". "Fußball ist der beliebteste Sport weltweit, so dass die Gründung eines Klubs, der sich der flachen Erde widmet, der beste Weg ist, um Aufmerksamkeit zu generieren. Wir sind damit der erste Fußballverein weltweit, der vor allem einer Idee verbunden ist, keinem bestimmten Ort."

Man ist geneigt zu fragen: Aber sonst geht's gut?

(Heute Sport)