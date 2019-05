Stau nervt Rapid-Fans bei Anreise zum Cup-Finale

Hochspannung vor dem Cup-Finale! Die Rapid-Fans hoffen heute auf den ersten Titel seit 1995. Doch vor dem Kracher gegen Salzburg in Klagenfurt müssen die grün-weißen Schlachtenbummler auf der Autobahn die Nerven bewahren.

Denn da werden sie von einem Stau aufgehalten. Auf der A2 vor Wolfsberg beträgt der Zeitverlust mindestens eine Viertelstunde. Die Autos haben eine Rettungsgasse gebildet, drei Polizeiwägen sind bereits zum Ort des Geschehens vorgedrungen. Ursache ist die Panne eines Rapid-Fans in einem Baustellen-Bereich. Der mit einem ACAB-Shirt bekleidete Schlachtenbummler wartet neben seinem Auto auf den Abschleppdienst.

Grundsätzlich empfehlen die Einsatzkräfte eine Anreise per Bahn. Zu Mittag kommt der erste Salzburg-Sonderzug am Hauptbahnhof in Klagenfurt mit etwa 850 Fans an. 500 Rapid-Anhänger treffen per Sonderzug in Klagenfurt-West beim Minimundus-Parkplatz ein. Ab 14 Uhr kann man mit der Matchkarte gratis mit dem Bus fahren, es gibt einen Shuttleservice zwischen dem Stadion und den Parkplätzen.

Das könnte Sie auch interessieren: