Trainer-Hammer: Glasner wird Coach in Wolfsburg

Marco Rose coach in der Bundesliga Salzburg, Oliver Glasner den LASK. Die beiden werden sich kommende Saison wohl wiedersehen, aber nicht in Österreich. Der Wechsel von Rose zu Borussia Mönchengladbach steht bereits fest, nun hat auch Oliver Glasner den Sprung in die deutsche Bundesliga geschafft.

Wie das Online-Portal "Sportbuzzer" meldet, tritt der 44-Jährige beim VfL Wolfsburg die Nachfolge von Bruno Labbadia an, dessen Vertrag nicht verlängert wird. Die offizielle Bestätigung steht noch aus, soll aber in Kürze erfolgen.

Für Glasner wäre es die erste Trainer-Station im Ausland. Bisher war er als Co-Trainer und Sport-Koordinator bei RB Salzburg tätig, beim SV Ried und nun beim LASK. Sein Vertrag bei den Linzern läuft noch bis 2022.

