Kitz-Knaller! Bruder im Doppel mit Thiem-Coach

Am Samstag starten in Kitzbühel die Generali Open. Dominic Thiem kämpft um den 250er-Titel in der Gamsstadt. Doch auch sein kleiner Bruder Moritz geht an den Start und bekommt dabei prominente Unterstützung.

Fast zwei Jahrzehnte nach seinem ersten Auftritt in Kitzbühel und 15 Jahre nach seinem Turniersieg gibt Nicolas Massu sein Comeback. Der Chilene ist Trainer von Dominic Thiem. In Kitzbühel geht er aber auch als Doppelpartner vom 19-jährigen Moritz Thiem an den Start.

Sie treten mit einer Doppel-Wildcard der Veranstalter an.

Turnierdirektor Alexander Antonitsch erklärt: "Die Idee mit dem Doppel Massu/Thiem ist bei einem Training in der Südstadt entstanden. Nicolas war sofort begeistert davon, mit Moritz im Doppel zu spielen. Er liebt Kitzbühel und hat hier immer gut gespielt. 2003 stand er im Finale, 2005 im Semifinale und 2004 hat er das Turnier gewonnen. Und auch für Moritz ist es eine tolle Sache, an der Seite eines Olympiasiegers aufschlagen zu können."

Moritz Thiem feiert sein Debüt auf ATP-Ebene. Papa Wolfgang Thiem sagt dazu: "Nicolas hat so richtig Lust auf Tennis, ist durch das Training mit Dominic wieder sehr fit geworden und mit 39 Jahren im besten Doppel-Alter."

Die Generali Open in Kitzbühel sind im Free-TV zu sehen. ServusTV überträgt das Turnier exklusiv, sicherte sich Barbara Schett und Stefan Koubek als Experten.

(Heute Sport)