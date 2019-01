Aus! Thiem braucht Arzt und muss Match aufgeben

Bitter! Österreichs Nummer eins, Dominic Thiem, musste sich in der zweiten Runde der Australian Open dem Lokalmatadoren geschlagen geben. Der erst 19-jährige Alexei Popyrin siegte, weil Thiem nach Kreislaufproblemen aufgeben musste.

Thiem kam von Beginn an nicht ins Spiel, wirkte müde. Am Ende von Satz eins entluden sich seine Emotionen. Er zerstörte sein Racket, wirkte völlig von der Rolle:

Wenige Momente später war der erste Durchgang verloren. Was den Zuschauern noch nicht klar war: Thiem biss sich nicht am Gegner sondern am eigenen Körper die Zähne aus.

Früh in Satz zwei forderte er einen Arzt an.

Dieser kam, bot ihm Tabletten, die er schluckte. Thiem klagte über allgemeine Müdigkeit.

Er hielt wacker dagegen, kassierte erst am Ende von Durchgang zwei das entscheidende Break. Die erhoffte Wirkung der Pille sollte aber ausbleiben.

Im dritten Satz akzeptierte der Österreicher, dass es keinen Sinn mehr hatte. Er gab auf.

(Heute Sport)