Mit Ringboy: Wesner verteidigt ihre WM-Gürtel

Geschafft! Nicole Wesner hat am Samstagabend im Wiener Gym23 ihre drei WM-Gürtel verteidigt.

Die 41-jährige Wienerin setzte sich in einem hart umkämpften Duell über zehn Runden gegen die 24-Jährige Bosnierin Pasa Malagic erst nach Punkten durch.

"Ich hab den Kampf meistens kontrolliert. Aber ihr Kampfkonzept war Angriff und dann meistens Klammern. Ich möchte aber lieber Boxen, als im Ring zu klammern", so Wesner nach dem Punktsieg zu "Heute". "Wenn sie nicht so geklammert hätte, hätte ich deutlich mehr Aktionen gemacht. Aber ich hab einige Bomben reingestellt. Ihre Kondition hat auch nachgelassen."

Tanzpartner als Ringboy

Um Wesner zu unterstützten, schaute auch Dancing-Stars-Tanzpartner Dimitar Stefanin, der eine ganz besondere Rolle einnahm, vorbei: er fungierte als "Ringboy" – ein Wetteinsatz, nachdem er mit Wesner das Dancing-Stars-Finale erreicht hatte.



"Ringboy" Dimitar Stefanin gibt alles.

"Es war so ein spannender Kampf. Ich weiß, wie hart die Nici trainiert und wie sie sich vorbereitet hat. Ich bin sehr erleichtert, dass sie gewonnen hat. Das zählt am Ende des Tages", so der Profi-Tänzer.

Außerdem feuerten die Dancing-Stars-Kollegen Lizz Görgl samt Ehemann Chris, Virginia Ernst mit Ehefrau Dora sowie Peter Hackmair mit Tänzerin Julia Burghardt die Boxerin an.

Das Tanzfieber hat die 41-Jährige nicht losgelassen. "Heute Abend werden wir noch alle Salsa tanzen", lachte die Wienerin. Eine weitere Titelverteidigung soll noch 2019 folgen.

