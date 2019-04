Nader: "Gogi Knezevic hat seinen Mann gestanden!"

Der große Kampf um Wien ist geschlagen! Marcos Nader hat Gogi Knezevic mit einem TKO besiegt und ist neuer IBF International Middleweight Champion! Das sagt der neue Titelträger Marcos Nader zu seinem emotionalen Sieg.

"Mir ist es im Kampf sehr gut gegangen. Ich will mich bedanken, dass so viele Leute gekommen sind. Ihr habt mich zum Sieg gepusht. Wir wollen Boxen in Österreich immer populärer machen. Ich möchte großen Respekt an Gogi Knezevic aussprechen", freute sich Nader über seinen großen Triumph.

Mit Gogi Knezevic ist alles wieder gut: "Wir haben uns beschimpft und über die Medien bekriegt, aber er hat seinen Mann gestanden. Jetzt muss ich meine Achillessehne feiern, mein Doktor hat mich zusammengeflickt, vielen Dank an mein Team, dass sie mich so hinbekommen haben."

