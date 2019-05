Tennis-Rüpel Fognini zeigt Thiem den Mittelfinger

Dominic Thiem brachte den Italiener Fabio Fognini beim ATP-1000-Turnier in Madrid immer wieder an den Rand der Verzweiflung. Österreichs Nummer Eins brachte teilweise unfassbare Bälle zurück, da griff sein Gegner zu einem der ältesten Tricks.

Thiem wehrte einen Breakball ab und brachte seinen Aufschlag doch durch, was am Ende zum Gewinn des ersten Satzes führte. Fognini war fuchsteufelswild, spuckte einmal heftig auf den Platz und kratzte sich am Auge...natürlich mit dem Stinkefinger!

Fairplay sieht anders aus, aber der Schiedsrichter übersah das nonverbale Foul, das Spiel ging ganz normal weiter, Thiem sicherte sich mit einem 6:4, 7:5 das Ticket für das Viertelfinale.

