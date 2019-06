Teuerster Sportwagen der Welt bei PS-Gala in Velden

Ein Hauch von Monte Carlo wehte auch diesmal wieder durch Velden. "Mr. Ferrari" Heribert Kasper & Team haben bereits zum 21. Mal zum legendären Sportwagenfestival geladen – und gekommen sind die Schönsten und Schnellsten.

Bugatti als "Stargast"

Ferrari, Lamborghini, Porsche, Aston Martin, Jaguar, Maserati – was Rang und Namen hat dröhnte über den heißen Boulevard vor dem Ufer des Wörthersees, vorbei an Casino, Schlosshotel und Seepark – zur Parade um den See über Pörtschach, Krumpendorf, Reifnitz und Maria Wörth zurück ins Zentrum. Mehr als 300 Sportwagen gab es zu bestaunen, mit insgesamt mehr als 100.000 PS und 20 Millionen Euro Gesamtwert.

Der große Höhepunkt der Veldener PS-Show am Wochenende war aber ein Bugatti Chiron. Der Atemlos-Bolide ist mit seinen 1.500 PS, der Höchstgeschwindigkeit von 420 km/h und dem Preis von 3,8 Millionen Euro das schnellste und teuerste Serienauto der Welt. Auch Fußballstar Cristiano Ronaldo hat einen.

Präsentationen und Party

"Wir haben uns sehr bemüht ein abwechslungsreiches Programm zu gestalten – mit exklusiven Präsentationen, Ausstellungen und schönen Ausfahrten", meinte Organisator Kasper. Gelungen!

Wie auch die Abendveranstaltungen. Musikalischer Höhepunkt: Der Auftritt von Hot-Chocolate-Frontman Greg Bannis. Das Hit-Feuerwerk ließ Velden noch einmal beben. Auch Promigast Richard Lugner tanzte eifrig mit. Wobei die Zugabe ausnahmsweise nichts mit ihm zu tun hatte – "You Sexy Thing" galt einzig und allein den Hauptdarstellern auf der Straße. Auf ein Neues im nächsten Jahr!

