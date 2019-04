Video-Rückblick: Das war der "Kampf um Wien"

Die Bounce Fight Night wurde zum absoluten Box-Spektakel! Im Main-Event besiegte Marcos Nader seinen ewigen Rivalen Gogi Knezevic mit einem TKO. Doch auch davor wurde reichlich Action im Ring geboten. Wir blicken auf einen tollen Abend voller Blut, Schweiß und Tränen zurück.

Schon um 19:00 Uhr ging es in der Erste Bank Arena in Wien-Kagran los. Bevor am Sonntag um 14:30 die spusu Vienna Capitals das erste Spiel in der EBEL-Finalserie bestreiten, wurde also vor 2.200 Zuschauern geboxt.

Zuerst standen 8 Amateur-Kämpfe auf dem Programm, dann noch drei Profi-Fights, bis das Main-Event zwischen Marcos Nader und Gogi Knezevic um 23:15 über die Bühne ging.



Gogi Knezevic kommt zum Ring



Einmarsch von Marcos Nader

"Der Kampf um Wien" - Das Protokoll:

1. Runde

Beide sind heiß, keiner will aber zu früh die Deckung fallen lassen. Das Publikum ist für Nader, die besseren Treffer setzt auch der jüngere Fighter. "Gib erm, Oida!", schreit Nader-Bruder und Trainer Daniel in den Ring. Knezevic ist schon nach einer Runde gezeichnet.

2. Runde

Nader schenkt Knezevic hart ein, dem 39-Jährigen bleibt die Luft weg. Das Duell um Wien ist momentan klar in der Hand von Nader. Die Glocke "rettet" Gogi, der schon schwer durchschnaufen muss. Nader wirkt fitter, agiler und auch treffsicherer.

3. Runde

Packt Knezevic das Comeback? Oder geht die Sache früh zu Ende? Wir sind gespannt! Nader feuert die Shots an den Körper, aber Knezevic quittiert es mit einem Grinser. Viel hat er noch nicht gezeigt, einstecken tut er aber wie ein ganz Großer!

4. Runde

Nader lässt die Deckung jetzt ein bisschen fallen, das lädt natürlich auch Knezevic zu einigen guten Kontern ein, eine ausgeglichene Runde. Geht Marcos jetzt die Luft aus? Wie sehr wirkt sich sein Achillessehnenriss aus? Der Fight nimmt Fahrt auf. Gogi provoziert auch immer wieder, die Halle tobt.

5. Runde

Knezevic hat die ersten heftigen Runden gut überstanden, aber ist immer noch in der Defensive. Es bleibt ein offener Fight.

6. Runde

Die Scharmützel im Ring gehen weiter. Jetzt provoziert auch Nader, ein hochklassiger Kampf!

7. Runde

Jetzt gibt's keine Ausreden mehr, der Kampf um Wien spitzt sich gnadenlos zu. Nader ist weiterhin der agilere Boxer, aber Knezevic ist nicht klein zu kriegen. Knezevic hat zum zweiten Mal seinen Zahnschutz verloren, das unterbricht den Kampf kurz, dem Publikum gefällt das gar nicht. Pfiffe gegen Gogi! Nader landet Bodyshot nach Bodyshot, aber wieder lacht Knezevic nur. Ein unglaublicher Kampf!

8. Runde

Nach Punkten ist Nader auf jeden Fall vorne, Knezevic muss jetzt liefern, sonst gehört die Krone um Wien Marcos Nader. Nader weiß auch, dass er vorne liegt und lässt jetzt ein bisschen nach. Sein Bruder Daniel schreit rein: "Knock ihn aus!"Aber Gogi steht noch einmal auf! Nader setzt hart nach und jetzt fliegt das Handtuch!

Nader ist der König von Wien!

