Zu viel Neuschnee – Rennen in Sölden abgesagt

Pünktlich zum Ski-Weltcup-Auftakt meldete sich in Sölden der Winter zurück. Zum Leidwesen der Organisatoren. In der Nacht auf den heutigen Sonntag rieselte rund 50 cm Neuschnee auf die Piste. Zu viel, um ein faires Rennen durchführen zu können.

Zunächst wurde der Start von 10 Uhr auf 11 Uhr verschoben. Weil zu den Schneemassen auch starke Windböen hinzukamen, entschied sich die Rennleitung wenig später für die Absage.

Bereits im Vorjahr musste der Riesentorlauf auf dem Gletscher gestrichen werden.

Das Damen-Rennen konnte am Samstag auf verkürzter Strecke stattfinden. Tessa Worley (Fr) siegte vor Federica Brignone (It) und Mikaela Shiffrin (US). Beste Österreicherin: Stephanie Brunner.

(red)