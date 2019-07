CM Punk vor Unterschrift bei All Elite Wrestling

Hat All Elite Wrestling den bislang größten Coup am Wrestling-Markt gelandet? Es sieht alles danach aus, dass CM Punk bei der "All Out"-Veranstaltung am 31. August in Chicago auftauchen wird.

Nach seiner Flucht von der WWE versuchte sich CM Punk in der UFC, scheiterte aber. Daher könnte ein Wrestling-Comeback unmittelbar bevor stehen.

Wie auch schon zuvor bei Jon Moxley (Dean Ambrose) dementiert AEW eine Verpflichtung des "Straight Edge"-Superstars. Punk wird zudem bei der Fan-Convention Starrcast III am "All Out"-Wochenende in Chicago vor Ort sein.

AEW "All Out" wird mit Spannung erwartet, zwischen Chris Jericho und Hangman Paige wird der erste AEW World Title ausgefochten, Jon Moxley und Kenny Omega treffen sich endlich Face-to-Face im Ring, die Lucha Brothers fordern die Young Bucks in einem Ladder-Match.

