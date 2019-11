"B-Elf" gegen Lettland? Darum ist ein Sieg Pflicht

Die Quali ist geschafft, aber auf das Nationalteam wartet noch das letzte Gruppenspiel. Am Dienstag wartet auswärts Lettland. Keine unwichtige Partie, doch das ÖFB-Team tritt stark ersatzgeschwächt an.

David Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, Martin Hinteregger, Konrad Laimer und Stefan Lainer werden in Riga fehlen, Teamchef Franco Foda verzichtet auf das Sextett. Als Begründung sagt er: "Sie wurden von der Belastung her extrem gefordert, durch viele internationale Spiele einen hohen Rhythmus hatten und auch im Nationalteam immer gespielt haben. Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem man als Trainer auch einmal etwas zurückgeben kann. Es ist wichtig, dass die Spieler fit sind. Sie haben alles gegeben, immer alles investiert."Doch die Partie ist nicht unwichtig, denn Österreich kämpft um einen Platz im zweiten Topf bei der Auslosung der Endrunde. Foda beteuert, dass es sich trotz des Fehlens der sechs Spieler nicht um ein Team der zweiten Wahl handelt: "Wir wollen dort gewinnen. Es braucht keiner denken, dass wir jetzt mit einer B-Garnitur dort anreisen – im Gegenteil! Ich habe absolutes Vertrauen zu allen anderen Spielern."