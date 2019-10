"Game of Thrones"-Macher sagen für "Star Wars" ab

Die nächste Trilogie hätte unter der Ägide von David Benioff und D.B. Weiss entstehen sollen. Die sind nun aber zu beschäftigt für den "Krieg der Sterne".

(Kinostart am 18. Dezember) ist der Schlusspunkt der Jahrzehnte umspannenden Geschichte über Luke, Leia und Darth Vader. Obwohl der letzte Vorhang noch nicht gefallen ist, arbeiten Lucasfilm und Disney aber bereits eifrig an neuen Abenteuern aus einer weit, weit entfernten Galaxis. Noch im November legtauf dem neuen Streaming-Portal Disney+ los, eine weitere Serie über Obi-Wan Kenobi ist in Arbeit, und auch im Kino soll "Star Wars" weiterhin die Massen anlocken.Für die Entwicklung der nächsten drei "Krieg der Sterne"-Filme wurden David Benioff und D.B. Weiss angeheuert. Das Duo hatte mit "Game of Thrones" TV-Geschichte geschrieben, stand zuletzt aber für die. Dass sich die beiden Produzenten nun überraschend aus der "Star Wars"-Saga zurückziehen, hat angeblich aber einen anderen, sehr banalen Grund. Den beiden fehlt die Zeit, um das gigantische Projekt zu betreuen."Wir lieben 'Star Wars'. Als George Lucas es erschaffen hat, hat er auch uns erschaffen", erklärten Benioff und Weiss in einem Statement gegenüber. "Mit ihm und dem aktuellen 'Star Wars'-Team über 'Star Wars' zu sprechen war der Kick unseres Lebens, und wir werden immer in der Schuld der Saga stehen, die alles verändert hat."Schuld am akuten Zeitmangel des Duos hat ein. 200 Millionen Dollar bekommen David Benioff und D.B. Weiss, um frischen Content für die Streaming-Plattform zu generieren. Eine Exklusivklausel verhindert Deals mit anderen Anbietern – mit Ausnahme der "Star Wars"-Filme. Benioff und Weiss wollen die neue Trilogie trotzdem nicht mehr machen.Kathleen Kennedy, die Präsidentin von Lucasfilm, schreibt die beiden aber noch nicht ab: "David Benioff und Dan Weiss sind unglaubliche Geschichtenerzähler. Wir hoffen, sie bei unserer weiteren Reise an Bord zu haben, wenn es ihr voller Terminplan zulässt, dass sie sich auf 'Star Wars' fokussieren können."Dieses Zugeständnis kommt überraschend, schließlich arbeitet das Duo künftig für einen direkten Konkurrenten von Disney+. Vielleicht will man beim Mauskonzern und seiner Tocherfirma Lucasfilm aber auch abwarten, ob Benioff und Weiss ihre kleine "Game of Thrones"-Krise überwinden und die Fans erneut für sich begeistern können, bevor sie den "Krieg der Sterne" in ihre Hände legen.