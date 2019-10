"Heute"-Prognose: Alaba out, Laimer könnte spielen

Vor dem EM-Quali-Kracher gegen Israel im Ernst-Happel-Stadion waren beim Abschlusstraining alle Augen auf die ÖFB-Sorgenkinder David Alaba und Konrad Laimer gerichtet. Auch "Heute" war vor Ort und hat der Nationalmannschaft auf die Wadln geschaut.

Doch können die beiden tatsächlich gegen Israel auflaufen? "Heute" schätzt die Lage ein.

Als es zum Aufwärmen geht, ist die Überraschung doch groß: David Alaba und Konrad Laimer sind mit dabei am Feld des Prater-Ovals. Alaba quält ein Haarriss in der Rippe, Laimer kämpft mit Leistenproblemen - dennoch traben sie mit Arnautovic und Co. über das Feld.Nach einer Viertelstunde hieß es für die Medien: Bitte draußen warten! International üblich, man will doch nicht die letzten Aufstellungsvarianten oder Taktik-Tricks verraten.Ein Einsatz gegen Israel ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Bis auf lockere Aufwärm- und Passübungen hat der Bayern-Star nicht viel getan. Vielleicht reicht es aber für das ebenso wichtige Match am Sonntag in Slowenien.Beim Bullen-Mittelfeldmotor war wesentlich mehr Intensität zu spüren. Sogar ein paar Sprints, aggressivere Bewegungen. Teamchef Foda wird am Matchtag entscheiden, ob es reicht - aber es sieht nicht so schlecht aus.