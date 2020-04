"Internationaler Star": Wer wird Bayern-Toptransfer?

Die Bayern nützen die Corona-Krise, um die Zukunft zu planen. Sportdirektor Hasan Salihamidzic kündigte eine Transfer-Offensive an.

"Wir wollen uns mit einem Toptalent aus Europa verstärken und auch einen internationalen Star nach München bringen", hatte "Brazzo" in dererklärt. "Wir bleiben ein Käuferverein."Seitdem überschlagen sich die Spekulationen, welchen Topstar die Bayern als Transferziel ausgemacht haben. "Die Bayern brauchen einen Außenverteidiger, einen Innenverteidiger und Glanzlichter", hatte-Experte Marcel Reif analysiert.Doch wer soll der Bayern-Startransfer werden? "Mit Kai Havertz laufen Gespräche und ich glaube, dass sie mit Leroy Sane einig sind. Und vielleicht Dayot Upamecano in der Innenverteidigung? Der würde passen. An Hakimi vom BVB, so höre ich, soll es auch Interesse geben", erklärte Reif weiter.Lautsollen die Münchner ein millionenschweres Angebot für Juventus-Star Paulo Dybala vorbereiten. Und das Talent? Dabei soll es sich um den 19-jährigen Rechtsverteidiger Pierre Kalulu von Olympique Lyon handeln. Der Franzose ist mit Saisonende ablösefrei. Ein erstes Angebot hatte Kalulu allerdings abgelehnt.Bei einigen Bayern-Stars stehen die Zeichen derweil auf Abschied. "Jerome Boateng wird wohl gehen. Javi Martinez wird nach Bilbao gehen Und mit Corentin Tolisso, der sich nicht wirklich durchgesetzt hat, wird man auch getrennte Wege gehen", prophezeit Reif.Und die Zukunft von ÖFB-Star David Alaba ist immer noch nicht geklärt. Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister liegen weiterhin auf Eis.