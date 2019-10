"Salzburger hatten Glück, dass sie überlebt haben"

In einem packenden Bundesliga-Spiel hatte Sturm Graz den Meister Red bull Salzburg am Rande der ersten Saisonniederlage. Doch die Bullen erkämpften ein 1:1-Remis. Das ärgerte Sturm-Coach Nestor El Maestro.

Bis zur 73. Minute waren die Grazer in Führung gelegen, hatten nach dem Salzburger Ausgleich durch Sekou Koita noch die Chancen zum Sieg.Deshalb konnte sich Sturm-Coach El Maestro nicht darüber freuen, als erst zweites Team dem Liga-Krösus Punkte abgeknöpft zu haben. "Ich bin ein Stück stolz auf eine fast gigantische Leistung, gleichzeitig aber extrem enttäuscht", so El Maestro bei"Ich will ja keine große Klappe haben, aber wir waren in beiden Hälften die bessere Mannschaft. Salzburg hat glücklich ausgeglichen, hatte dann Glück, dass sie bis zum Ende überlebt haben. Ich trauere der Chance von Kiril Despodow nach, fühle mich vom Pech verfolgt", haderte der Sturm-Coach.Trotzdem ging der Blick des gebürtigen Serben bereits wieder in die Zukunft, fordert ähnliche kampfstarke Auftritte auch gegen die "Kleinen". "Die Botschaft an die Mannschaft ist eine einfache: Bringt diese Intensität in St. Pölten, in Wattens auf den Platz, nicht nur gegen Salzburg."