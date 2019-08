"Sicher nicht!" Stadtrat lehnt Nationalstadion ab

ÖFB und Fans wünschen sich ein neues Nationalstadion. Doch Wiens Sportstadtrat Peter Hacker spricht sich deutlich gegen eine neue Arena aus.

Die Mehrheit der Fans und der Österreichische Fußballbund (ÖFB) sind sich einig: Das Ernst-Happel-Stadion in Wien ist in die Jahre gekommen, die Nationalmannschaft benötigt eine neue Arena in der Bundeshauptstadt.



Im Interview mit dem "Kurier" spricht sich Wiens Sport-Stadtrat Peter Hacker jetzt aber entschieden gegen ein neues Nationalstadion aus. "Investieren wir 300 oder 400 Millionen Euro Steuergeld, um einmal ein Europacup-Finale zu bekommen? Bei einer angenommenen Lebensdauer eines Stadions von 50 Jahren wären das maximal fünf Endspiele, die nach Wien gehen", erklärt der SP-Politiker. "Und dafür diese enorme Summe? Sicher nicht! Dann sehen wir es eben nur im TV und investieren das Geld lieber in den Breitensport und unsere Kinder."



Hacker weiß um die großen Emotionen, die hinter einer neuen Heimat für die Nationalmannschaft stehen: "Beim Thema Nationalstadion ist beim ÖFB manchmal das heiße Blut spürbar. Aber da muss man schon festhalten: Alle großen Stadien und die Infrastruktur rundherum wurden mit Unterstützung von Steuergeldern gebaut, auch der ÖFB bekommt Millionen von der öffentlichen Hand. Da muss es möglich sein, ganz in Ruhe zu klären, wie Steuergeld im Fußball zielgerichtet eingesetzt und die Infrastruktur danach genutzt wird."



Auch Ski-Rennen im Happel-Stadion, wie es sich ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel erträumt, kommen für den früheren Assistenten des Ex-Bürgermeisters Helmut Zilk nicht in Frage: "Skifahren sollte man dort, wo auch Schnee fällt – also in den Bergen. Ich finde es großartig, wenn die Stadtkinder im Winter eine Wiese runterrutschen, das habe ich selbst am Nußberg gemacht. Aber ich finde es skurril, über Naturschutz und Klimawandel zu diskutieren, auf der anderen Seite aber Tonnen von Schnee mit dem LKW in die Stadt zu bringen, um einen Ski-Weltcup zu haben. Das ist doch absurd."



(Heute Sport)