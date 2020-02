"Warum türkis?" Janko stichelt wegen ÖVP-Look

Das ÖFB-Team präsentierte seinen neuen Look. Marc Janko stört sich am Türkis der neuen, dunklen Auswärts-Trikots. Er scherzt über die Parallele zu einer gewissen Großpartei.

Das österreichische Nationalteam bestreitet seine Auswärtsspiele künftig in schwarzen Trikots. Dazu entwarf Ausrüster Puma türkise Ärmel, türkise Hosen und türkise Stutzen. Auch das Adler-Wappen auf der Brust ist neu.Im Ausland kommen die Dressen überwiegend hervorragend an. Fans aus England, Spanien und Co. werfen neidische Blicke auf die neue Wäsch'. Was sie nicht beachten: Hierzulande wird das Türkis nicht nur nach seiner optischen Wirkung bewertet. Die politische Komponente sorgt auf den Sozialen Medien für Belustigung und teils auch Ärger.Türkis, die Parteifarbe der "Neuen Volkspartei", ist ein aufgelegter Elfer für diesbezügliche Witze. Von der "politischen Umfärbung des Nationalteams" ist die Rede. Puma wird scherzhaft unterstellt, den ÖFB mit der ÖVP verwechselt zu haben.Auch Ex-Teamstürmer Marc Janko kann sich einen Seitenhieb nicht verkneifen. Auf Twitter reagierte er am Mittwoch und ließ durchklingen, dass er kein Freund der neuen Trikots ist: "Oje ...#warumtürkis", schreibt er. "Aber wer weiß vielleicht gibts deswegen ab sofort mehr politische Unterstützung wenn's um Thema Nationalstadion geht."Das angesprochene "Thema Nationalstadion" beschäftigt den ÖFB schon seit Jahren. Der Verband wünscht sich ein modernes Stadion, am besten in der Bundeshauptstadt. Bisher scheiterte man aber stets an diversen politischen und finanziellen Hürden für einen Stadionneubau.