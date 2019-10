0:1-Pleite! Manchester United steckt in der Krise

Die sportliche Talfahrt von Manchester United nimmt kein Ende. Nach der 0:1-Pleite bei Newcastle United liegen die "Red Devils" nur auf dem zwölften Tabellenplatz.

Manchester United wollte in dieser Premier-League-Spielzeit wieder groß angreifen – doch mit dem 0:1 bei Newcastle United konnte die Elf von Trainer Ole Gunnar Solskjaer bereits das dritte Liga-Spiel in Folge nicht gewinnen.Die "Red Devils" waren Newcastle von Beginn weg unterlegen, hatten Glück, dass Longstaff in der 28. Minute nur die Querlatte traf. Die "Magpies" blieben am Drücker, in der 72. Minute machte es Longstaff besser und schoss sein Team nach einem Konter zum 1:0-Sieg. United hat nun bereits seit dem 6. März auf keinem fremden Platz in der Premier League mehr gewonnen, liegt in der Tabelle auf dem niederschmetternden zwölften Platz.