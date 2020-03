1:2! Real bangt nach Pleite gegen Nachzügler um Titel

Real Madrid musste sich in Spanien in der 27. Runde dem Tabellen-Zwölften Betis Sevilla mit 1:2 geschlagen geben. Damit sitzt nun wieder Barcelona am längeren Ast.

Wie gewonnen, so zerronnen. Vor einer Woche bejubelte Real Madrid einen 2:0-Erfolg im Clasico gegen Barcelona, übernahm die Tabellenführung.Sieben Tage später sind sie die Madrilenen auch schon wieder los. Das "weiße Ballett" musste sich in der 27. Runde der Primera Division dem Zwölften Betis Sevilla auswärts mit 1:2 (1:1) geschlagen geben.Weil Barcelona gegen Real Sociedad 1:0 gewann, liegt Real in der Tabelle nun zwei Zähler hinter den Katalanen.In Sevilla brachte Sidnei die Hausherren in Minute 40 mit 1:0 in Führung. Karim Benzema glich per Elfer mit dem Pausenpfiff aus (45.). In der zweiten Halbzeit besorgte ausgerechnet Ex-Barca-Kicker Cristian Tello das 2:1 für den Außenseiter (80.) – und damit die dritte Saison-Pleite für Real.