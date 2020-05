05.05.2020 5:30 1. Todestag von Niki Lauda: "Er schien es zu ahnen"

In der Nacht zum 20. Mai 2019 starb Niki Lauda im Kreis seiner engsten Familie, nur zwölf Wochen nach seinem 70. Geburtstag. In einer neuen Biografie erinnern sich Freunde und Weggefährten an die letzten Runden im ereignisreichen Leben von Österreichs großem Sport-Helden. "Heute" zeigt Auszüge daraus.