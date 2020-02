12 Tore vorn, aber Leipzig-Star "zittert" vor Haaland

Timo Werner erzielte gegen Schalke sein 21. Saisontor für Leipzig. In der Torschützenliste liegt er nun vier Tore hinter dem Führenden Robert Lewandowski – doch er spürt bereits den Atem von "Verfolger" Erling Haaland.

Wer holt sich die Torjägerkannone in der deutschen Bundesliga? Aktuell liegt Bayern-Superstar Robert Lewandowski mit 25 Saisontoren in Führung, auf Platz zwei folgt mit vier Treffern weniger am Konto Leipzig-Stürmer Timo Werner."Ich weiß es nicht", antwortete der 23-Jährige auf die Frage, ob er den Polen noch abfangen kann. Allerdings macht er sich Sorgen um einen weiteren Konkurrenten: "Aber momentan sieht es ja so aus, als müssten wir aufpassen, dass uns Erling Haaland nicht noch überholt."Eine Ansage, die freilich nicht ganz ernst gemeint war. Der Ex-Salzburger Haaland hat zwar für Dortmund in sechs Liga-Spielen bereits neunmal getroffen – doch bis zu Werner und Lewandowski ist es selbst für den norwegischen Überflieger noch ein weiter Weg.Flüchtet Werner in der nächsten Saison vor Haaland in die englische Premier League? Die Gerüchte, dass er im Sommer zu Liverpool wechselt, halten sich hartnäckig. "Wir haben dort mit Jürgen Klopp den besten Trainer der Welt, der deutsch ist", erklärte der DFB-Teamkicker (29 Einsätze, elf Tore). "Es sprechen viele Sachen dafür, dass ich mit meiner Spielweise da vielleicht gut hinpassen würde." Eine Absage klingt wahrlich anders...