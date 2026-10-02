StartseiteNachrichtenWelt
Der tragische Vorfall ereignete sich in Ludwigshafen am Rhein
Der tragische Vorfall ereignete sich in Ludwigshafen am Rhein
iStock
Schock an Schule

16-Jährige bricht im Unterricht zusammen und stirbt

In Ludwigshafen bricht eine 16-jährige Schülerin mitten im Unterricht zusammen. Trotz sofortiger Reanimation stirbt sie noch vor Ort.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
02.10.2026, 23:10
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Eine 16-jährige Schülerin ist am Freitagvormittag in Ludwigshafen am Rhein während des Unterrichts zusammengebrochen und wenig später gestorben. Die genaue Todesursache ist noch unklar.

Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilte, ereignete sich der Vorfall am 2. Oktober gegen 11.30 Uhr. Die Jugendliche brach nach derzeitigem Ermittlungsstand während des Unterrichts plötzlich zusammen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
Bürgermeister kollabiert mitten im Stadtrat und stirbt

Sofort wurden Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Doch für die 16-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Sie starb noch vor Ort.

Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

"Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen derzeit nicht vor", heißt es in der Mitteilung. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Todesursache festzustellen.

Mitschüler sowie Lehrkräfte werden nach dem Todesfall psychologisch betreut.

Bericht nennt mögliche Schule

Nach Informationen der "Rheinpfalz" soll sich der Todesfall an der Anne-Frank-Realschule im Ludwigshafener Stadtteil West ereignet haben. Von der Polizei wurde diese Angabe demnach nicht bestätigt.

red,02.10.2026, 23:10
Mehr zum Thema
TodesfallSchuleJugendlicheJugend

Weiterlesen

Weitere Storys
Rheinland-PfalzTrauer
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote