16-Jährige bricht im Unterricht zusammen und stirbt

Eine 16-jährige Schülerin ist am Freitagvormittag in Ludwigshafen am Rhein während des Unterrichts zusammengebrochen und wenig später gestorben. Die genaue Todesursache ist noch unklar.
Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilte, ereignete sich der Vorfall am 2. Oktober gegen 11.30 Uhr. Die Jugendliche brach nach derzeitigem Ermittlungsstand während des Unterrichts plötzlich zusammen.
Sofort wurden Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Doch für die 16-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Sie starb noch vor Ort.
"Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen derzeit nicht vor", heißt es in der Mitteilung. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Todesursache festzustellen.
Mitschüler sowie Lehrkräfte werden nach dem Todesfall psychologisch betreut.
Nach Informationen der "Rheinpfalz" soll sich der Todesfall an der Anne-Frank-Realschule im Ludwigshafener Stadtteil West ereignet haben. Von der Polizei wurde diese Angabe demnach nicht bestätigt.