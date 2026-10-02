i Eine Urlauberin (58) wurde nach einem Bad im Meer beim Spaziergang am Strand von einem Blitz getroffen und getötet. (Symbolbild) Christian Wheatley Tragödie am Strand Tödlicher Blitzschlag! Urlauberin stirbt auf Rhodos Tragisches Unglück auf Rhodos: Eine Urlauberin (58) wurde nach einem Bad im Meer beim Spaziergang am Strand von einem Blitz getroffen und getötet. Von Newsdesk Heute 02.10.2026, 17:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Urlaub auf Rhodos endete für eine deutsche Touristin tödlich. Die 58-Jährige war mit ihrem Ehemann im Süden der Insel unterwegs, als sie von einem Blitz getroffen wurde. Ihr Mann wurde leicht verletzt.

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Das Unglück ereignete sich nahe Lindos. Laut griechischen Medien hatte das Paar zuvor im Meer gebadet. Als die beiden danach am Strand entlanggingen, traf der Blitz die Frau.

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Für 58-Jährige kam jede Hilfe zu spät

Die Deutsche verlor das Bewusstsein und hatte beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits keinen Puls mehr, berichtete Rodiaki.gr. In einem Gesundheitszentrum wurde ihr Tod festgestellt. Ihr Ehemann wurde wegen leichter Verletzungen behandelt.

In der Ägäis wütet derzeit ein schwerer Herbststurm. Die Behörden untersuchen laut griechischem Rundfunk die genauen Umstände des Unglücks.