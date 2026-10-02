i In Frankreich eskalieren die Schülerproteste zunehmend. Hunderte Schulen sind geschlossen. istock 560 Schulen geschlossen Brände, Festnahmen – Schülerproteste eskalieren In Frankreich eskalieren die Schülerproteste zunehmend. Hunderte Schulen sind geschlossen. Tausende Menschen wurden festgenommen. Von Newsdesk Heute 02.10.2026, 18:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hunderte geschlossene Schulen, Brände und Tausende Festnahmen: Die Protestwelle in Frankreich hält die Behörden weiter in Atem. Während die Regierung den Dialog mit den Jugendlichen sucht, werden zugleich Konsequenzen angekündigt.

Bildungsminister Edouard Geffray will Vertreter von Schülern und Studierenden treffen, um deren Forderungen zu besprechen. An die Eltern richtete er im Sender BFM einen eindringlichen Appell: "Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Kinder nicht mehr auf der Straße sind, weil sie dort in Gefahr sind", sagte er.

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Bilder: Schülerproteste in Frankreich eskalieren i ?

Proteste erreichen Universitäten

Seit Tagen gehen Jugendliche gegen den Zustand ihrer Schulen und fehlendes Lehrpersonal auf die Straße. Inzwischen haben die Proteste auch Universitäten erreicht. Landesweit waren am Freitag gut 560 Schulen offiziell geschlossen. Rund um geschlossene Einrichtungen wurden Medienberichten zufolge Demonstrationen untersagt.

Immer wieder eskalierte die Lage. Nach Angaben des Innenministeriums wurden Einsatzkräfte attackiert, Feuer gelegt und Schäden angerichtet. Die Behörde spricht von "städtischer Unruhe". Tausende Menschen wurden festgenommen.

Bilder: Protestierende Schüler fackeln Feuerwehrauto ab i ?

Justizminister Gerald Darmanin will auch die Eltern in die Pflicht nehmen: Sie sollen für Schäden bezahlen, die ihre Kinder während der Demonstrationen verursachen.