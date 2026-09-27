StartseiteNachrichtenWelt
Symbolbild eines Polizeieinsatzes in Südafrika.
Symbolbild eines Polizeieinsatzes in Südafrika.
iStock
Massaker in Südafrika

17 Tote bei Bar-Schießerei nahe Johannesburg

Bei zwei brutalen Überfällen in Südafrika wurden insgesamt fast 30 Menschen erschossen und 26 weitere schwer verletzt.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
27.09.2026, 11:15
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Der erste Angriff passierte in einer Bar westlich von Johannesburg. Laut Polizei stürmten mehrere Bewaffnete mit Sturmgewehren das Lokal. Sie haben laut 20 Minuten einige Gäste durchsucht und deren Handys geraubt.

Danach eröffneten sie das Feuer. 17 Menschen starben, 15 weitere wurden verletzt. Die Täter flohen anschließend mit zwei Autos vom Tatort.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wenige Stunden später gab es einen weiteren blutigen Überfall, diesmal nahe Kapstadt. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, drangen kurz vor 2 Uhr mehrere Bewaffnete in einen Nachtclub im Ort Lwandle ein und schossen wild um sich. Zehn Menschen kamen ums Leben, elf wurden verletzt.

red,27.09.2026, 11:15
Mehr zum Thema
SüdafrikaKapstadtJohannesburgSchießerei

Weiterlesen

Weitere Storys
ÜberfallRaubGewaltAngriff
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote