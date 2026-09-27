i Symbolbild eines Polizeieinsatzes in Südafrika. iStock Massaker in Südafrika 17 Tote bei Bar-Schießerei nahe Johannesburg Bei zwei brutalen Überfällen in Südafrika wurden insgesamt fast 30 Menschen erschossen und 26 weitere schwer verletzt. Von Newsdesk Heute 27.09.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der erste Angriff passierte in einer Bar westlich von Johannesburg. Laut Polizei stürmten mehrere Bewaffnete mit Sturmgewehren das Lokal. Sie haben laut 20 Minuten einige Gäste durchsucht und deren Handys geraubt.

Danach eröffneten sie das Feuer. 17 Menschen starben, 15 weitere wurden verletzt. Die Täter flohen anschließend mit zwei Autos vom Tatort.

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Wenige Stunden später gab es einen weiteren blutigen Überfall, diesmal nahe Kapstadt. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, drangen kurz vor 2 Uhr mehrere Bewaffnete in einen Nachtclub im Ort Lwandle ein und schossen wild um sich. Zehn Menschen kamen ums Leben, elf wurden verletzt.