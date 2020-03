2:0! Juve schlägt Inter im leeren "Geister-Stadion"

Im Gipfelduell der Serie A feierte Juventus Turin einen 2:0-Heimerfolg über Juve und übernahm die Tabellenführung. Gesehen hat es kaum jemand.

Rund 41.500 Zuschauer passen ins 2011 eröffnete Juventus Stadium. Am Sonntag empfingen die Hausherren im Spitzenspiel der Serie A Inter Mailand – allerdings vor leeren Rängen. Schuld ist das Coronavirus. In Italien dürfen Sportveranstaltungen vorerst nur ohne Zuschauer ausgetragen werden. Daran muss sich freilich auch "König Fußball" halten. Was weder die Klubs, noch Sportminister und Spielergewerkschaft als Ideal-Lösung sehen. Sie fordern, den Liga-Betrieb komplett auszusetzen und die Saison notfalls abzubrechen.Sollte es tatsächlich so weit kommen, darf sich Juve "freuen". Die Turiner bezwangen in der 26. Runde Inter durch Tore von Aaron Ramsey (54.) und Paulo Dybala (67.) mit 2:0 – und übernahmen die Tabellenführung.Einen Punkt liegen Cristiano Ronaldo und Co. nun vor Lazio Rom, neun vor den Mailändern.Am Freitag soll Juve bei Bologna gastieren. Ob die Partie tatsächlich stattfindet, werden die Entwicklungen der nächsten Tage zeigen.