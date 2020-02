3:2! Liverpool bleibt in der Premier League makellos

Die "Reds" wankten, aber sie fielen nicht! Im Premier-League-Heimspiel gegen West Ham United drehte der FC Liverpool einen Rückstand und verteidigte damit die "Weiße Weste".

Das Team von Kult-Coach Jürgen Klopp lag gegen die "Hammers" schon 1:2 zurück, als Salah (68.) und Mane (81.) das Match drehten und für den 3:2-Heimsieg sorgten.Liverpool bleibt damit in der Liga ohne Niederlage. Der Vorsprung auf Verfolger Manchester City beträgt bereits 22 Punkte. Außerdem war es der 18. Liga-Sieg in Serie für die "Reds".In der nächsten Runde wartet am Samstag das Gastspiel bei Watford.