Abbruch? So viel Verlust droht der Premier League

Nicht nur für die Fans des englischen Fußballs wäre der Saison-Abbruch ein Horror-Szenario. Den Klubs droht ein Mega-Verlust, sollte die Saison nicht fortgesetzt werden können.

Die Insel ist von der Coronavirus-Krise hart getroffen. Ob und wann die Saison fortgesetzt werden kann, ist noch völlig offen. Ein Abbruch würde eine Mega-Verlust bringen, wie Premier-League-Boss Richard Masters jetzt in einem Brief an den Abgeordneten Julian Knight klarstellt.Sollte die Saison abgebrochen werden, stehe man vor wirtschaftlichen Problemen "jenseits aller Vorstellungskraft", wie Masters dem Vorsitzenden des Parlaments-Ausschusses für Digitales, Medien, Kultur und Sport mitteilt. Es drohe "der Verlust von Vereinen und Ligen", konkret wäre mit einem Verlust von mehr als einer Milliarde Euro zu rechnen.Umso hitziger wird in England darüber diskutiert, dass sich die gut bezahlten Profis der Premier League hartnäckig gegen einen Gehaltsverzicht wehren und das mit dem Verlust von Steuer-Einnahmen für den Staat argumentieren. Einige Vereine wie Tottenham Hotspur, Newcastle United oder Norwich City haben ihre Mitarbeiter in den Zwangsurlaub geschickt. Auch der FC Liverpool hatte das zunächst angekündigt, die Maßnahme nach massiver Fankritik aber zurückgezogen.