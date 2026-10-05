i Zu dem Vorfall kam es beim Teufelsrad. IMAGO/pictureteam Bei beliebtem Fahrgeschäft "Abdul, Schluss" – Rassismus-Eklat auf Münchner Wiesn Erneute Aufregung um das Teufelsrad auf dem Münchner Oktoberfest. Nach einem Rassismus-Eklat wurde der Sprecher gefeuert. Von Newsdesk Heute 05.10.2026, 15:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zuerst zu frivole Frauenfiguren am Eingang, dann ein Upskirting-Skandal und jetzt auch noch ein Rassismus-Aufreger: Es gibt wieder Wirbel um das bekannte Teufelsrad auf dem Münchner Oktoberfest.

Die beliebte Wiesn-Attraktion war zunächst in die Schlagzeilen geraten, weil der Stadt die Frauenfiguren am Eingang zu aufreizend waren – sie wurden übermalt. Dann wurde Besucherinnen beim Fahren mit dem Teufelsrad unter den Rock gefilmt. Als Konsequenz werden nun Radlerhosen an Frauen verschenkt. Jetzt kam es erneut zu einem Eklat, für den der Sprecher des Fahrgeschäfts verantwortlich sein soll.

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Eklat bei Mädelsrunde

Zu dem Vorfall sei es laut einem Bericht der "Abendzeitung München" bei der Mädelsrunde auf dem Teufelsrad gekommen. Hier haben nur Frauen Zutritt, Männer müssen draußen bleiben. Daran soll sich jedoch ein Gast nicht gehalten haben. Dies soll auch dem neuen Rekommandeur aufgefallen sein.

Nachdem der alte Ansager verstorben war, sei dieser erst in diesem Jahr neu eingesetzt worden. Als er den jungen Mann bemerkte soll er "Abdul, nein und Abdul, Schluss" gerufen haben. Zuvor habe er Mädchen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren auf die Scheibe gerufen. Eine Zeugin sagte, dass der Mann den Jugendlichen aufgrund seines Aussehens wohl "Abdul" genannt haben muss.

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Sprecher gefeuert

Des Weiteren soll seitens des Rekommandeurs der Satz: "Das passiert, wenn wir das mit der Zuwanderung so weitermachen. Da müssen wir aufpassen, dass er nächstes Mal nicht noch seine Familie mitbringt" gefallen sein.

Der Mann der Betreiberin erklärte gegenüber der Zeitung, dass der Sprecher in diesem Jahr getestet worden sei. Aufgrund seiner "verbalen Entgleisung" habe man ihn inzwischen wieder entlassen.